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Samsung Galaxy A2 Core против Nokia 2.3

Самсунг Галакси А2 Кор
Samsung Galaxy A2 Core
VS
Нокиа 2.3
Nokia 2.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2019 года Samsung Galaxy A2 Core с экраном 5" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 6.2-дюймового Nokia 2.3, который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A2 Core
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • Весит на 41 грамм меньше
Причины выбрать Nokia 2.3
  • На 1.2" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1400 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2600 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Тонкие рамки – на 11.78% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • На 23% выше плотность пикселей (271 vs 220 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A2 Core и Nokia 2.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 68.92% 80.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A2 Core
н/д
Nokia 2.3
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 141.6 мм 157.7 мм
Ширина 71 мм 75.4 мм
Толщина 9.1 мм 8.7 мм
Вес 142 грамма 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Бирюзовый, Песочный, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A2 Core
68.92%
Nokia 2.3 +17%
80.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А2 Кор и Нокиа 2.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870 MediaTek Helio A22
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 4
Частота 1600 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-T830 PowerVR GE8300
GPU-ядер 2 1
Частота GPU 600 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android Go Android One
Размер системы из коробки - 12.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Время полной зарядки 2:15 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A2 Core vs Nokia 2.3
Основная камера
Матрица 5 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (5 МП) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.4
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 6 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.53 Вт/кг 0.41 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 2.3 более удачной покупкой.

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