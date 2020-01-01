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Samsung Galaxy A2 Core против Nokia C1

Самсунг Галакси А2 Кор
Samsung Galaxy A2 Core
VS
Нокиа С1
Nokia C1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2019 года Samsung Galaxy A2 Core с экраном 5" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5.45-дюймового Nokia C1, который имеет процессор Unisoc и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A2 Core
  • Более энергоэффективный CPU
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • На 12% выше плотность пикселей (220 vs 197 PPI)
  • Весит на 13 граммов меньше
Причины выбрать Nokia C1
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 9 против 8
  • Смартфон на 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A2 Core и Nokia C1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей 480 x 960 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм 197 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 68.92% 72.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A2 Core
н/д
Nokia C1
394 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 141.6 мм 147.6 мм
Ширина 71 мм 71.4 мм
Толщина 9.1 мм 8.7 мм
Вес 142 грамма 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A2 Core
68.92%
Nokia C1 +5%
72.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А2 Кор и Нокиа С1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870 Unisoc
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 4
Частота 1600 МГц 1300 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-T830 -
GPU-ядер 2 -
Частота GPU 600 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 64 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A2 Core
н/д
Nokia C1
41282

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 Android 9.0
Оболочка UI Android Go Stock Android
Размер системы из коробки - 6.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч 2500 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Да
Время полной зарядки 2:15 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A2 Core vs Nokia C1
Основная камера
Матрица 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (5 МП) 1 (5 МП)
Основной объектив - 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2048 x 1536
Апертура f/2.2 f/2.4
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.53 Вт/кг 0.4 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр		 - Датчик приближения
- Акселерометр
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея и звук - выбирайте Samsung Galaxy A2 Core, а если программное обеспечение и корпус – то Nokia C1.

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