Samsung Galaxy A2 Core против Nokia C2
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2019 года Samsung Galaxy A2 Core с экраном 5" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5.7-дюймового Nokia C2, который имеет процессор Spreadtrum SC9832E и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A2 Core
- Более энергоэффективный CPU
- Процессор имеет на 4 ядра больше
- Весит на 19 граммов меньше
Причины выбрать Nokia C2
- На 0.7" большая диагональ экрана
- Более новая ОС: Android 9 против 8
- На 28% выше плотность пикселей (282 vs 220 PPI)
- Смартфон на 11 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
28
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
49
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
44
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A2 Core и Nokia C2
Экран
|Тип
|TFT LCD
|IPS LCD
|Размер
|5 дюймов
|5.7 дюймов
|Разрешение
|540 x 960 пикселей
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|18:9
|Плотность пикселей
|220 точек на дюйм
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|68.92%
|71.6%
Дизайн и корпус
|Высота
|141.6 мм
|154.8 мм
|Ширина
|71 мм
|75.6 мм
|Толщина
|9.1 мм
|8.9 мм
|Вес
|142 грамма
|161 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Черный, Бирюзовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Spreadtrum SC9832E
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|4
|Частота
|1600 МГц
|1300 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T830
|Mali-400 MP2
|GPU-ядер
|2
|2
|Частота GPU
|600 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 64 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
723
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3734
AnTuTu Benchmark 7
49072
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Android Go
|Android Go
Батарея
|Объем
|2600 мАч
|2800 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Да
|Да
|Время полной зарядки
|2:15 ч.
|2:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|2592 x 1944
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (5 МП)
|1 (5 МП)
|Основной объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|2048 x 1536
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|6
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.53 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.09 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение и корпус - выбирайте Nokia C2, а если звук – то Samsung Galaxy A2 Core.
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