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Samsung Galaxy A20 против Huawei Y6s

Самсунг Галакси А20
Samsung Galaxy A20
VS
Хуавей Y6s
Huawei Y6s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 марта 2019 года Samsung Galaxy A20 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6.09-дюймового Huawei Y6s, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A20
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3020 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.8% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Huawei Y6s
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Более энергоэффективный CPU
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Весит на 19 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A20 и Huawei Y6s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85% 79.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A20
404 нит
Huawei Y6s
404 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.4 мм 156.3 мм
Ширина 74.7 мм 73.5 мм
Толщина 7.8 мм 8 мм
Вес 169 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A20 +7%
85%
Huawei Y6s
79.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А20 и Хуавей Y6s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 MediaTek Helio P35
Архитектура 2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядер по 1.6 ГГц (Cortex-A53) 8 ядер по 2.3 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика ARM Mali-G71 PowerVR GE8320
GPU-ядер 2 6
Частота GPU 850 МГц 250 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 800 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A20 +38%
242
Huawei Y6s
175
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A20
867
Huawei Y6s +18%
1022
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A20
98738
Huawei Y6s +11%
110088

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI One UI 2.0 EMUI 9.1
Размер системы из коробки - 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A20 vs Huawei Y6s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 2 (13 МП + 5 MP) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
-
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3266 x 2450
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 7

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2019 года Январь 2020 года
Дата начала продаж Март 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки и передачи данных
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка экран

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A20 более удачной покупкой.

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