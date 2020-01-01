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Samsung Galaxy A20 против Nokia 1 Plus

Самсунг Галакси А20
Samsung Galaxy A20
VS
Нокиа 1 Плюс
Nokia 1 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 марта 2019 года Samsung Galaxy A20 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 5.45-дюймового Nokia 1 Plus, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A20
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2500 мАч
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.95" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Тонкие рамки – на 9.9% выше полезная площадь экрана
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 3 ГБ против 1 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более энергоэффективный CPU
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 36% выше плотность пикселей (268 vs 197 PPI)
Причины выбрать Nokia 1 Plus
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (454 против 404 нит)
  • Весит на 38 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A20 и Nokia 1 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED TFT LCD
Размер 6.4 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 480 x 960 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 197 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85% 75.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A20
404 нит
1 Plus +12%
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.4 мм 145 мм
Ширина 74.7 мм 70.4 мм
Толщина 7.8 мм 8.5 мм
Вес 169 граммов 131 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A20 +13%
85%
1 Plus
75.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А20 и Нокиа 1 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 MediaTek MT6739
Архитектура 2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядер по 1.6 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 4
Частота 1600 МГц 1500 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика ARM Mali-G71 PowerVR GE8100
GPU-ядер 2 -
Частота GPU 850 МГц 570 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A20
242
1 Plus
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A20
867
1 Plus
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A20 +99%
98738
1 Plus
49651

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0 Android Go

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 2500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:10 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A20 vs Nokia 1 Plus
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 2 (13 МП + 5 MP) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
-
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/2.0 -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки и передачи данных
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A20 более удачной покупкой.

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