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Samsung Galaxy A20 против Nokia 6

Самсунг Галакси А20
VS
Нокиа 6
Samsung Galaxy A20
Nokia 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 марта 2019 года Samsung Galaxy A20 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 5.5-дюймового Nokia 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 430 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A20
  • На 0.9" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Тонкие рамки – на 13.33% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 7884
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
Причины выбрать Nokia 6
  • На 50% выше плотность пикселей (401 vs 268 PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (475 против 396 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A20
vs
Nokia 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85% 71.67%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 41 мс
Контрастность - 1422:1
Максимальная яркость
Galaxy A20
396 нит
Nokia 6 +20%
475 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.4 мм 154 мм
Ширина 74.7 мм 75.8 мм
Толщина 7.8 мм 7.8 мм
Вес 169 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный, Серый, Серебристый, Медный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A20 +19%
85%
Nokia 6
71.67%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А20 и Нокиа 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 Qualcomm Snapdragon 430
Макс. частота 1600 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73		 - 8 ядер по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Adreno 505
Частота GPU 850 МГц 500 МГц
FLOPS ~64 Гфлопс ~48 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 800 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A20
238
Nokia 6
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A20
858
Nokia 6
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A20 +75%
85644
Nokia 6
48929
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A20
116661
Nokia 6
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 3.1 -
Размер системы из коробки - 10.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 3:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A20
н/д
Nokia 6
9:27 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A20
н/д
Nokia 6
7:49 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A20
н/д
Nokia 6
25:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A20 vs Nokia 6
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (480p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 2 (13 МП + 5 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.04 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
-
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A20
н/д
Nokia 6
78 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2019 года Январь 2017 года
Дата начала продаж Март 2019 года Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг 0.71 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки и передачи данных
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A20 более удачной покупкой.

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