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Samsung Galaxy A20 против Nokia 6.1

Самсунг Галакси А20
VS
Нокиа 6.1
Samsung Galaxy A20
Nokia 6.1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 марта 2019 года Samsung Galaxy A20 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 5.5-дюймового Nokia 6.1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 630 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A20
  • На 0.9" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Тонкие рамки – на 10.83% выше полезная площадь экрана
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 238 и 176 баллов
Причины выбрать Nokia 6.1
  • На 50% выше плотность пикселей (401 vs 268 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Использует более быструю память LPDDR4 1333 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (466 против 396 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A20
vs
Nokia 6.1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85% 74.17%
Максимальная яркость
Galaxy A20
396 нит
Nokia 6.1 +18%
466 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.4 мм 148.8 мм
Ширина 74.7 мм 75.8 мм
Толщина 7.8 мм 8.6 мм
Вес 169 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A20 +15%
85%
Nokia 6.1
74.17%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А20 и Нокиа 6.1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 Qualcomm Snapdragon 630
Макс. частота 1600 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Adreno 508
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
FLOPS ~64 Гфлопс ~163 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1333 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A20 +35%
238
Nokia 6.1
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A20
858
Nokia 6.1 +12%
965
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A20
85644
Nokia 6.1 +5%
90063
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A20 +6%
116661
Nokia 6.1
109960
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 3.1 Android One

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A20
н/д
Nokia 6.1
10:58 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A20
н/д
Nokia 6.1
10:05 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A20
н/д
Nokia 6.1
18:04 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A20 vs Nokia 6.1
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 2 (13 МП + 5 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
-
Особенности - - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A20
н/д
Nokia 6.1
85 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Январь 2018 года
Дата начала продаж Март 2019 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг 0.944 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг 1.82 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки и передачи данных
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, камера, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A20, а если коммуникации – то Nokia 6.1.

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