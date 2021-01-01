Samsung Galaxy A20 против Nokia G20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 марта 2019 года Samsung Galaxy A20 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6.52-дюймового Nokia G20, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A20
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- На 34% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 235 и 175 баллов
- Весит на 28 граммов меньше
Причины выбрать Nokia G20
- Комплектуется на 1050 мАч более емким аккумулятором – 5050 против 4000 мАч
- Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
- Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G35
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
56
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
29
35
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
68
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
48
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
64
65
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
52
58
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|6.52 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85%
|81.9%
Дизайн и корпус
|Высота
|158.4 мм
|164.9 мм
|Ширина
|74.7 мм
|76 мм
|Толщина
|7.8 мм
|9.2 мм
|Вес
|169 граммов
|197 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|-
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Грозовое небо, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|MediaTek Helio G35
|Макс. частота
|1600 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (8)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
|- 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|850 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~64 Гфлопс
|~54.4 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A20 +34%
235
175
Geekbench 5 (многоядерный)
854
Nokia G20 +15%
986
AnTuTu Benchmark 7
85729
AnTuTu Benchmark 8
117025
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 3.1
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5050 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|-
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|2 (13 МП + 5 МП)
|4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|- 5 МП
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|-
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Май 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.23 Вт/кг
|0.49 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.38 Вт/кг
|1.13 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки и передачи данных
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia G20 более удачной покупкой.
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