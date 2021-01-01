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Samsung Galaxy A20 против Oppo A73

Самсунг Галакси А20
Samsung Galaxy A20
VS
Оппо А73
Oppo A73

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 марта 2019 года Samsung Galaxy A20 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6.44-дюймового Oppo A73, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A20
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo A73
  • Показывает на 82% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 53% выше плотность пикселей (409 vs 268 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (493 против 395 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A20
vs
Oppo A73

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85% 86%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.6%
Время отклика - 25.1 мс
Контрастность - 1387:1
Максимальная яркость
Galaxy A20
395 нит
Oppo A73 +25%
493 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.4 мм 159.8 мм
Ширина 74.7 мм 72.9 мм
Толщина 7.8 мм 7.5 мм
Вес 169 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A20
85%
Oppo A73 +1%
86%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А20 и Оппо А73 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 1600 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 14 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Adreno 610
Частота GPU 850 МГц 600 МГц
FLOPS ~64 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A20
238
Oppo A73 +32%
315
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A20
849
Oppo A73 +63%
1386
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A20
96439
Oppo A73 +82%
175209

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI One UI 2.0 ColorOS 7.2
Размер системы из коробки - 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4015 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут) Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 0:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A20 vs Oppo A73
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4624 x 3468
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 2 (13 МП + 5 МП) 4 (16 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.06", OmniVision OV16A10
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hynix HI-846 (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Galaxy Core GC02M1B (CMOS)
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4624 x 3468
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 13
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A20
н/д
Oppo A73
90.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2019 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки и передачи данных
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo A73 более удачной покупкой.

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