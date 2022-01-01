Samsung Galaxy A20 против A03 Core
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 марта 2019 года Samsung Galaxy A20 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03 Core, который имеет процессор Unisoc SC9863A и вышел на 32 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A20
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 7884
- Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
Причины выбрать Samsung Galaxy A03 Core
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Смартфон на 2 года и 8 месяцев новее
- На 12% выше максимальная яркость экрана (447 против 398 нит)
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
52
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
21
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
68
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
45
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
62
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
48
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|PLS TFT
|Размер
|6.4 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85%
|81.8%
Дизайн и корпус
|Высота
|158.4 мм
|164.2 мм
|Ширина
|74.7 мм
|75.9 мм
|Толщина
|7.8 мм
|9.1 мм
|Вес
|169 граммов
|211 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|Unisoc SC9863A
|Макс. частота
|1600 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
|Размер транзистора
|14 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|PowerVR GE8322
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|FLOPS
|~64 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|-
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A20 +64%
239
146
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A20 +14%
858
755
|CPU
|48062
|-
|GPU
|20723
|-
|Memory
|31990
|-
|UX
|37339
|-
|Total score
|137965
|114663
|Stability
|85%
|-
|Graphics test
|1 FPS
|-
|Graphics score
|324
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 3.1
|One UI Core 3.1
|Размер системы из коробки
|-
|8.8 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Да
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:50 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|2 (13 МП + 5 МП)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Ноябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.23 Вт/кг
|0.24 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.38 Вт/кг
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки и передачи данных
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy A20, а если дисплей и корпус – то Samsung Galaxy A03 Core.
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