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Samsung Galaxy A20 против Galaxy A13

Самсунг Галакси А20
VS
Самсунг Галакси А13
Samsung Galaxy A20
Samsung Galaxy A13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 марта 2019 года Samsung Galaxy A20 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A13, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 36 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A20
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • На 57% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 238 и 152 баллов
  • Весит на 26 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 49% выше плотность пикселей (400 vs 268 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Смартфон на 3 года новее
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A20
vs
Galaxy A13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.4 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85% 83.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 33 мс
Контрастность - 1257:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A20
н/д
Galaxy A13
584 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.4 мм 165.1 мм
Ширина 74.7 мм 76.4 мм
Толщина 7.8 мм 8.8 мм
Вес 169 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Черный, Синий, Персиковый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A20 +2%
85%
Galaxy A13
83.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А20 и Самсунг Галакси А13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 Samsung Exynos 850
Макс. частота 1600 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A73		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 14 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-G52 MP1
Частота GPU 850 МГц 820 МГц
FLOPS ~64 Гфлопс ~126 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц -
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A20 +57%
238
Galaxy A13
152
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A20 +46%
853
Galaxy A13
586
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A20 +9%
137378
Galaxy A13
126470
CPU 48062 43950
GPU 20723 22702
Memory 31990 38791
UX 37339 22119
Total score 137378 126470
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A20
324
Galaxy A13 +57%
508
Stability 85% 98%
Graphics test 1 FPS 3 FPS
Graphics score 324 508
PCMark 3.0 score - 4896
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 12
Оболочка UI One UI 3.1 One UI Core 4.1
Размер системы из коробки - 16.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут) Да (27% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:49 ч.
Просмотр видео - 13:14 ч.
Игры - 06:54 ч.
Режим ожидания - 122 ч.
Общая автономность
Galaxy A20
н/д
Galaxy A13
34:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A20 vs Samsung Galaxy A13
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 2 (13 МП + 5 МП) 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет -
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A20
н/д
Galaxy A13
83.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2019 года Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2019 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг 0.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки и передачи данных
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A13 более удачной покупкой.

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