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Samsung Galaxy A20e против Huawei Honor 10i

Самсунг Галакси А20е
Samsung Galaxy A20e
VS
Хуавей Хонор 10i
Huawei Honor 10i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A20e с экраном 5.8" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A20e
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (465 против 370 нит)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 23 грамма меньше
Причины выбрать Huawei Honor 10i
  • Показывает на 60% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 40% выше плотность пикселей (415 vs 296 PPI)
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3000 мАч
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (329 и 235 баллов)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
Galaxy A20e
vs
Honor 10i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 296 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.98% 83.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.2% -
ШИМ (PWM) 349 Гц -
Время отклика 32.6 мс -
Контрастность 1357:1 -
Максимальная яркость
Galaxy A20e +26%
465 нит
Honor 10i
370 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.4 мм 154.8 мм
Ширина 69.7 мм 73.6 мм
Толщина 8.4 мм 8 мм
Вес 141 грамм 164 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Красный, Черный Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A20e
80.98%
Honor 10i +3%
83.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А20е и Хуавей Хонор 10i в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.35 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика ARM Mali-G71 MP2 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 2 4
Частота GPU 770 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A20e
235
Honor 10i +40%
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A20e
848
Honor 10i +57%
1331
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A20e
96119
Honor 10i +60%
154218

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI One UI 2.0 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 10.9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (30% за 20 минут) Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A20e vs Huawei Honor 10i
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4128 x 3096 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 2 (13 МП + 5 МП) 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 6 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A20e
80.8 дБ
Honor 10i
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.5 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Huawei Honor 10i, а если программное обеспечение, коммуникации и звук – то Samsung Galaxy A20e.

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