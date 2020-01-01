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Samsung Galaxy A20e против Huawei Honor 10X Lite

Самсунг Галакси А20е
Samsung Galaxy A20e
VS
Хуавей Хонор 10Х Лайт
Huawei Honor 10X Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A20e с экраном 5.8" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6.67-дюймового Huawei Honor 10X Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A20e
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (468 против 426 нит)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.2 мм уже
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 65 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor 10X Lite
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 0.87" большая диагональ экрана
  • Показывает на 69% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • На 33% выше плотность пикселей (395 vs 296 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A20e
vs
Honor 10X Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 296 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.98% 84.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.2% -
ШИМ (PWM) 349 Гц -
Время отклика 32.6 мс -
Контрастность 1357:1 -
Максимальная яркость
Galaxy A20e +10%
468 нит
Honor 10X Lite
426 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 147.4 мм 165.7 мм
Ширина 69.7 мм 76.9 мм
Толщина 8.4 мм 9.3 мм
Вес 141 грамм 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Красный, Черный Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A20e
80.98%
Honor 10X Lite +4%
84.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А20е и Хуавей Хонор 10Х Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 HiSilicon Kirin 710A
Макс. частота 1600 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-G51
GPU-ядер 2 4
Частота GPU 770 МГц 1000 МГц
FLOPS ~64 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A20e
842
Honor 10X Lite +54%
1299
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A20e
96539
Honor 10X Lite +69%
162878

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI One UI 2.0 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 10.9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (30% за 20 минут) Да (46% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:47 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A20e
н/д
Honor 10X Lite
14:15 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A20e
н/д
Honor 10X Lite
15:51 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A20e
н/д
Honor 10X Lite
37:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A20e vs Huawei Honor 10X Lite
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 2 (13 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 6 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A20e
80.6 дБ
Honor 10X Lite
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Май 2019 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.5 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (22.5 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 10X Lite более удачной покупкой.

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