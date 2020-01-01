Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A20e с экраном 5.8" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.