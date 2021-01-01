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Samsung Galaxy A20e против Huawei Y5p

Самсунг Галакси А20е
VS
Хуавей Y5p
Samsung Galaxy A20e
Huawei Y5p

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A20e с экраном 5.8" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 5.45-дюймового Huawei Y5p, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A20e
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • На 0.35" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4 1333 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Тонкие рамки – на 7.18% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Huawei Y5p
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A20e
vs
Huawei Y5p

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 5.8 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 296 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.98% 73.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.2% 97.4%
ШИМ (PWM) 349 Гц 66 Гц
Время отклика 32.6 мс 36 мс
Контрастность 1357:1 3029:1
Максимальная яркость
Galaxy A20e
467 нит
Huawei Y5p +7%
501 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 147.4 мм 146.5 мм
Ширина 69.7 мм 70.94 мм
Толщина 8.4 мм 8.35 мм
Вес 141 грамм 144 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Красный, Черный Полуночный черный, Мерцающий синий, Мятный зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A20e +10%
80.98%
Huawei Y5p
73.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А20е и Хуавей Y5p в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 MediaTek Helio P22
Макс. частота 1600 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 PowerVR GE8320
Частота GPU 770 МГц 650 МГц
FLOPS ~64 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A20e +66%
233
Huawei Y5p
140
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A20e +4%
848
Huawei Y5p
815
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A20e +14%
85601
Huawei Y5p
75151
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A20e +26%
114737
Huawei Y5p
90977
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI One UI 2.0 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 10.9 ГБ 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (30% за 20 минут) Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A20e vs Huawei Y5p
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 2 (13 МП + 5 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A20e
81.6 дБ
Huawei Y5p +1%
82.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года Май 2020 года
Дата начала продаж Май 2019 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.5 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy A20e, а если дисплей – то Huawei Y5p.

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