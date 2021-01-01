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Samsung Galaxy A20e против OnePlus Nord N100

Самсунг Галакси А20е
VS
Ванплас Норд N100
Samsung Galaxy A20e
OnePlus Nord N100

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A20e с экраном 5.8" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6.52-дюймового OnePlus Nord N100, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A20e
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 10% выше плотность пикселей (296 vs 269 PPI)
  • Весит на 47 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.4 мм уже
Причины выбрать OnePlus Nord N100
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 0.72" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A20e
vs
Nord N100

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 296 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80.98% 82.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.2% 94.6%
ШИМ (PWM) 349 Гц -
Время отклика 32.6 мс 35 мс
Контрастность 1357:1 1354:1
Максимальная яркость
Galaxy A20e +4%
476 нит
Nord N100
457 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 147.4 мм 164.9 мм
Ширина 69.7 мм 75.1 мм
Толщина 8.4 мм 8.5 мм
Вес 141 грамм 188 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Красный, Черный Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A20e
80.98%
Nord N100 +2%
82.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А20е и Ванплас Норд N100 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 Qualcomm Snapdragon 460
Макс. частота 1600 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold
Размер транзистора 14 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Adreno 610
Частота GPU 770 МГц 600 МГц
FLOPS ~64 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A20e
237
Nord N100 +7%
254
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A20e
862
Nord N100 +46%
1262
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A20e
87963
Nord N100
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A20e
117239
Nord N100 +28%
150198

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI One UI 2.0 OxygenOS 10.5
Размер системы из коробки 10.9 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (30% за 20 минут) Да (50% за 55 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A20e vs OnePlus Nord N100
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 2 (13 МП + 5 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A20e
81.6 дБ
Nord N100 +10%
90.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Май 2019 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.5 Вт/кг 0.89 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг 1.04 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord N100 более удачной покупкой.

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