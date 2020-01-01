Samsung Galaxy A20e против Oppo Realme 6 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A20e с экраном 5.8" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6.6-дюймового Oppo Realme 6 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A20e
- На 15% выше максимальная яркость экрана (494 против 428 нит)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 61 грамм меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.1 мм уже
Причины выбрать Oppo Realme 6 Pro
- Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 0.8" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3000 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- На 35% выше плотность пикселей (399 vs 296 PPI)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Более энергоэффективный CPU
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
56
71
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
26
54
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
63
85
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
52
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
61
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
55
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A20e и Oppo Realme 6 Pro
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.8 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|296 точек на дюйм
|399 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|80.98%
|84.7%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|147.4 мм
|163.8 мм
|Ширина
|69.7 мм
|75.8 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.9 мм
|Вес
|141 грамм
|202 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Красный, Черный
|Синий, Красный, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Архитектура
|2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.35 ГГц (Cortex-A53)
|2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465 Silver)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2300 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|ARM Mali-G71 MP2
|Adreno 618
|GPU-ядер
|2
|-
|Частота GPU
|770 МГц
|800 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
235
Realme 6 Pro +131%
543
Geekbench 5 (многоядерный)
872
Realme 6 Pro +90%
1661
AnTuTu Benchmark 8
98860
Realme 6 Pro +176%
273225
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10.0
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|Realme UI
|Размер системы из коробки
|10.9 ГБ
|15 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|0:57 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (30% за 20 минут)
|Да, VOOC 4.0 (100% за 57 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:42 ч.
Время просмотра видео
14:01 ч.
Время разговора (3G)
31:12 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|105°
|Количество объективов
|2 (13 МП + 5 MP)
|4 (64 МП + 12 MP + 12 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|- 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4"
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.1
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.1"
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|6
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.5 Вт/кг
|1.19 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.3 Вт/кг
|0.92 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 6 Pro более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1