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Samsung Galaxy A20s против Huawei P20 Lite

Самсунг Галакси А20с
Samsung Galaxy A20s
VS
Хуавей П20 Лайт
Huawei P20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2019 года Samsung Galaxy A20s с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A20s
  • На 0.66" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1333 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • На 67% выше плотность пикселей (432 vs 259 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (482 против 404 нит)
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Весит на 38 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.3 мм уже
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A20s и Huawei P20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18.9:9
Плотность пикселей 259 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 80.72%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A20s
404 нит
P20 Lite +19%
482 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.3 мм 148.6 мм
Ширина 77.5 мм 71.2 мм
Толщина 8 мм 7.4 мм
Вес 183 грамма 145 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Красный Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A20s +3%
83.3%
P20 Lite
80.72%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А20с и Хуавей П20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 HiSilicon Kirin 659
Архитектура 8 ядер Cortex-A53 (частота 1.8 ГГц) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 16 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-T830 MP2
GPU-ядер - 2
Частота GPU 650 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A20s
149
P20 Lite
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A20s
898
P20 Lite
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A20s
110732
P20 Lite
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 2.0 EMUI 9.0
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A20s
н/д
P20 Lite
11:09 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A20s
н/д
P20 Lite
9:44 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A20s
н/д
P20 Lite
16:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A20s vs Huawei P20 Lite
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (13 МП + 8 MP + 5 MP) 2 (16 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 28 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A20s
н/д
P20 Lite
66 дБ
Музыка
Galaxy A20s
н/д
P20 Lite
71 дБ
Звонок
Galaxy A20s
н/д
P20 Lite
84 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Март 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.35 Вт/кг 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.83 Вт/кг 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Инструкция по эксплуатации
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, батарея и камера - выбирайте Samsung Galaxy A20s, а если дисплей и коммуникации – то Huawei P20 Lite.

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