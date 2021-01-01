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Samsung Galaxy A20s против Oppo A52

Самсунг Галакси А20с
Samsung Galaxy A20s
VS
Оппо А52
Oppo A52

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2019 года Samsung Galaxy A20s с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.5-дюймового Oppo A52, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A52
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 56% выше плотность пикселей (405 vs 259 PPI)
  • Показывает на 57% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (474 против 384 нит)
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A20s
vs
Oppo A52

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 259 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 82.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.5% 98.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика 36 мс 31.8 мс
Контрастность 914:1 1587:1
Максимальная яркость
Galaxy A20s
384 нит
Oppo A52 +23%
474 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 162.2 мм
Ширина 77.5 мм 75.5 мм
Толщина 8 мм 8.9 мм
Вес 183 грамма 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Красный Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A20s +1%
83.3%
Oppo A52
82.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А20с и Оппо А52 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 Qualcomm Snapdragon 665
Макс. частота 1800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 14 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 610
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A20s
150
Oppo A52 +109%
314
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A20s
900
Oppo A52 +56%
1405
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A20s
111314
Oppo A52 +57%
175044

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI One UI 2.0 ColorOS 7.1
Размер системы из коробки 11 ГБ 16.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 2:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A20s vs Oppo A52
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 3 (13 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (12 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A20s
82.3 дБ
Oppo A52 +11%
91.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.35 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.83 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Инструкция по эксплуатации
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo A52 более удачной покупкой.

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