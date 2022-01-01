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Samsung Galaxy A20s против Galaxy A03

Самсунг Галакси А20с
VS
Самсунг Галакси А03
Samsung Galaxy A20s
Samsung Galaxy A03

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2019 года Samsung Galaxy A20s с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A20s
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1333 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
Причины выбрать Samsung Galaxy A03
  • Показывает на 78% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU – Unisoc T606
  • На 62% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 242 и 149 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A20s
vs
Galaxy A03

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 259 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 81.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.5% -
Время отклика 36 мс -
Контрастность 914:1 -
Максимальная яркость
Galaxy A20s
386 нит
Galaxy A03 +4%
401 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 164.2 мм
Ширина 77.5 мм 75.9 мм
Толщина 8 мм 9.1 мм
Вес 183 грамма 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Красный Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A20s +2%
83.3%
Galaxy A03
81.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А20с и Самсунг Галакси А03 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 Unisoc T606
Макс. частота 1800 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-G57 MP1
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц -
Количество каналов 1 -
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A20s
149
Galaxy A03 +62%
242
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A20s
905
Galaxy A03 +1%
910
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A20s
100874
Galaxy A03 +78%
180041
CPU 33673 59385
GPU 14222 26274
Memory 23142 34858
UX 29542 59038
Total score 100874 180041
3DMark Wild Life Performance
PCMark 3.0 score - 6672
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки 11 ГБ 13.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A20s vs Samsung Galaxy A03
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (13 МП + 8 МП + 5 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A20s
81.5 дБ
Galaxy A03
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2019 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.35 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.83 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Инструкция по эксплуатации
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy A03. У него лучшие дисплей, коммуникации и корпус.

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