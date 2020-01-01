Samsung Galaxy A20s против Galaxy A10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2019 года Samsung Galaxy A20s с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A20s
- Современный порт USB Type-C
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
- Использует более быструю память LPDDR4X 1333 МГц
- Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 62% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (242 и 149 баллов)
- Весит на 15 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
55
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
25
26
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
46
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
57
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
52
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A20s и Samsung Galaxy A10
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|19:9
|Плотность пикселей
|259 точек на дюйм
|271 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|81.6%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|155.6 мм
|Ширина
|77.5 мм
|75.6 мм
|Толщина
|8 мм
|7.9 мм
|Вес
|183 грамма
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый, Красный
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|Архитектура
|8 ядер Cortex-A53 (частота 1.8 ГГц)
|2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|1600 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Mali-G71 MP2
|GPU-ядер
|-
|2
|Частота GPU
|650 МГц
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
149
Galaxy A10 +62%
242
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A20s +5%
898
856
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A20s +13%
110732
97873
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|-
|9 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|2:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|3 (13 МП + 8 MP + 5 MP)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.35 Вт/кг
|0.321 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.83 Вт/кг
|1.09 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Инструкция по эксплуатации
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
| - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy A20s. У него лучшие батарея и камера.
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