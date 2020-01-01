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Samsung Galaxy A20s против Galaxy A10e

Самсунг Галакси А20с
Samsung Galaxy A20s
VS
Самсунг Галакси А10е
Samsung Galaxy A10e

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2019 года Samsung Galaxy A20s с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 5.83-дюймового Samsung Galaxy A10e, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A20s
  • На 0.67" большая диагональ экрана
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1333 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
Причины выбрать Samsung Galaxy A10e
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (454 против 404 нит)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.9 мм уже
  • На 14% выше плотность пикселей (295 vs 259 PPI)
  • На 57% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (234 и 149 баллов)
  • Весит на 42 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A20s и Samsung Galaxy A10e

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.5 дюймов 5.83 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 259 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 81.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A20s
404 нит
Galaxy A10e +12%
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.3 мм 147.3 мм
Ширина 77.5 мм 69.6 мм
Толщина 8 мм 8.4 мм
Вес 183 грамма 141 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Красный Черный, Синий, Золотой, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A20s +2%
83.3%
Galaxy A10e
81.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А20с и Самсунг Галакси А10е в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Архитектура 8 ядер Cortex-A53 (частота 1.8 ГГц) 2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.35 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 1600 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-G71 MP2
GPU-ядер - 2
Частота GPU 650 МГц 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A20s
149
Galaxy A10e +57%
234
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A20s +5%
898
Galaxy A10e
853
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A20s +13%
110732
Galaxy A10e
98190

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI One UI 2.0 One UI 1.0

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 15 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A20s vs Samsung Galaxy A10e
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (13 МП + 8 MP + 5 MP) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 32 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2019 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.35 Вт/кг 0.14 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.83 Вт/кг 0.77 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Инструкция по эксплуатации
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, батарея и камера - выбирайте Samsung Galaxy A20s, а если коммуникации – то Samsung Galaxy A10e.

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