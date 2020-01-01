Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2019 года Samsung Galaxy A20s с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 5.83-дюймового Samsung Galaxy A10e, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.