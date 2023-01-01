Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2020 года Samsung Galaxy A21s с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.7-дюймового Google Pixel 7 Pro, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 30 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.