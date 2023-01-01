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Samsung Galaxy A21s против Google Pixel 7 Pro

47 из 100
Samsung Galaxy A21s
VS
77 из 100
Google Pixel 7 Pro
Samsung Galaxy A21s
Google Pixel 7 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2020 года Samsung Galaxy A21s с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.7-дюймового Google Pixel 7 Pro, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 30 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
  • На 29% лучшая автономность (35:07 vs 27:19 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Весит на 20 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 7 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 5.2 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 124% выше максимальная яркость экрана (1088 против 486 нит)
  • На 90% выше плотность пикселей (512 vs 270 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Смартфон на 2 года и 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A21s
vs
Pixel 7 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 512 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 540 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1500 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 82.8% 88.7%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 88.4% 97%
ШИМ (PWM) 500 Гц 240 Гц
Время отклика 30.4 мс 4 мс
Контрастность 1500:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A21s
486 нит
Pixel 7 Pro +124%
1088 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 162.9 мм
Ширина 75.3 мм 76.6 мм
Толщина 8.9 мм 8.9 мм
Вес 192 грамма 212 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Белый, Черный, Серий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A21s
82.8%
Pixel 7 Pro +7%
88.7%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A21s и Google Pixel 7 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Google Tensor G2
Макс. частота 2000 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 Mali-G710 MP7
Частота GPU 820 МГц 850 МГц
FLOPS ~126 Гфлопс ~1153 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A21s
189
Pixel 7 Pro +458%
1054
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A21s
1106
Pixel 7 Pro +188%
3183
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A21s
151994
Pixel 7 Pro +419%
789237
CPU 44624 213533
GPU 25424 317412
Memory 39130 110534
UX 42938 149583
Total score 151994 789237
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A21s
424
Pixel 7 Pro +1408%
6393
Пиковая температура корпуса 43.2 °C 44.9 °C
Stability 98% 71%
Graphics test 2 FPS 38 FPS
Graphics score 424 6393
PCMark 3.0
Galaxy A21s
5466
Pixel 7 Pro +111%
11509
Web score 4684 9113
Video editing 5131 6731
Photo editing 9324 18371
Data manipulation 4013 10813
Writing score 5248 16272
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 12) Android 13
Оболочка UI One UI 4.1 Stock Android
Размер системы из коробки 12 ГБ 14 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 15 Вт 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (46% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:49 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:34 ч. 09:10 ч.
Просмотр видео 14:21 ч. 14:51 ч.
Игры 05:26 ч. 04:48 ч.
Режим ожидания 120 ч. 76 ч.
Общая автономность
Galaxy A21s +29%
35:07 ч.
Pixel 7 Pro
27:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A21s vs Google Pixel 7 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 126°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 10.8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3648 x 2736
Апертура f/2.2 -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A21s
79.5 дБ
Pixel 7 Pro +11%
88.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Май 2020 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7 Pro более удачной покупкой.

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