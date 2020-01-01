Samsung Galaxy A21s против Huawei Honor 10X Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2020 года Samsung Galaxy A21s с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.67-дюймового Huawei Honor 10X Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
- На 14% выше максимальная яркость экрана (486 против 426 нит)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei Honor 10X Lite
- На 46% выше плотность пикселей (395 vs 270 PPI)
- Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- На 60% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 300 и 188 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
29
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
90
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.8%
|84.3%
|Цветовой охват sRGB
|88.4%
|-
|ШИМ (PWM)
|500 Гц
|-
|Время отклика
|30.4 мс
|-
|Контрастность
|1500:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|165.7 мм
|Ширина
|75.3 мм
|76.9 мм
|Толщина
|8.9 мм
|9.3 мм
|Вес
|192 грамма
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 850
|HiSilicon Kirin 710A
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|8 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP6
|Mali-G51
|GPU-ядер
|6
|4
|Частота GPU
|820 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~26 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
188
Honor 10X Lite +60%
300
Geekbench 5 (многоядерный)
1100
Honor 10X Lite +18%
1299
AnTuTu Benchmark 8
108519
Honor 10X Lite +50%
162878
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2,0
|Magic UI 3.1
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 60 минут)
|Да (46% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|1:47 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A21s +27%
18:02 ч.
14:15 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A21s +11%
17:29 ч.
15:51 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A21s +6%
39:38 ч.
37:25 ч.
Рейтинг автономной работы смартфонов (#9 и #50)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|-
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|13
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.23 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.38 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (22.5 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте Huawei Honor 10X Lite, а если батарея, коммуникации и звук – то Samsung Galaxy A21s.
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