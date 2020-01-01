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Samsung Galaxy A21s против Huawei Honor 20i

Самсунг Галакси А21с
Samsung Galaxy A21s
VS
Хуавей Хонор 20i
Huawei Honor 20i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2020 года Samsung Galaxy A21s с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.21-дюймового Huawei Honor 20i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более энергоэффективный CPU
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (495 против 437 нит)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei Honor 20i
  • Показывает на 76% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 54% выше плотность пикселей (415 vs 270 PPI)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 85% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (353 и 191 баллов)
  • Весит на 28 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A21s и Huawei Honor 20i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.8% 83.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A21s +13%
495 нит
Honor 20i
437 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.6 мм 154.8 мм
Ширина 75.3 мм 73.6 мм
Толщина 8.9 мм 7.9 мм
Вес 192 грамма 164 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A21s
82.8%
Honor 20i
83.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А21с и Хуавей Хонор 20i в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 Mali-G51 MP4
GPU-ядер - 4
Частота GPU - 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A21s
191
Honor 20i +85%
353
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A21s
1115
Honor 20i +26%
1407
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A21s
110228
Honor 20i +76%
194543

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI One UI 2,0 EMUI 9
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A21s
18:02 ч.
Honor 20i
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A21s
17:29 ч.
Honor 20i
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A21s
39:38 ч.
Honor 20i
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A21s vs Huawei Honor 20i
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 3 (24 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4128 x 3096 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 13 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Май 2020 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, батарея, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy A21s, а если производительность – то Huawei Honor 20i.

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