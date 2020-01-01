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Samsung Galaxy A21s против Huawei Y5 (2019)

Самсунг Галакси А21с
Samsung Galaxy A21s
VS
Хуавей У5 (2019)
Huawei Y5 (2019)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2020 года Samsung Galaxy A21s с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 5.71-дюймового Huawei Y5 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
  • Комплектуется на 1980 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3020 мАч
  • На 0.79" большая диагональ экрана
  • Показывает на 45% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
Причины выбрать Huawei Y5 (2019)
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (603 против 494 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Весит на 46 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A21s
vs
Y5 (2019)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.8% 78.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 88.4% 96.1%
ШИМ (PWM) 500 Гц 1000 Гц
Время отклика 30.4 мс 22 мс
Контрастность 1500:1 955:1
Максимальная яркость
Galaxy A21s
494 нит
Y5 (2019) +22%
603 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 147.1 мм
Ширина 75.3 мм 70.78 мм
Толщина 8.9 мм 8.5 мм
Вес 192 грамма 146 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Синий, Черный, Черная кожанная крышка, Коричневая кожанная крышка
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A21s +6%
82.8%
Y5 (2019)
78.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А21с и Хуавей У5 (2019) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 MediaTek Helio A22
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 4 (4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP6 PowerVR GE8320
GPU-ядер 6 2
Частота GPU 820 МГц 650 МГц
FLOPS ~26 Гфлопс ~42.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A21s +15%
190
Y5 (2019)
165
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A21s +104%
1110
Y5 (2019)
544
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A21s +45%
109973
Y5 (2019)
75805

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI One UI 2,0 EMUI 9
Размер системы из коробки 12 ГБ 5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A21s
18:02 ч.
Y5 (2019)
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A21s
17:29 ч.
Y5 (2019)
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A21s
39:38 ч.
Y5 (2019)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A21s vs Huawei Y5 (2019)
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 13 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A21s
80.3 дБ
Y5 (2019) +2%
81.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2020 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг 0.42 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг 0.86 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A21s более удачной покупкой.

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