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Samsung Galaxy A21s против Huawei Y5p

Самсунг Галакси А21с
Samsung Galaxy A21s
VS
Хуавей Y5p
Huawei Y5p

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2020 года Samsung Galaxy A21s с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 5.45-дюймового Huawei Y5p, который имеет процессор MediaTek Helio P22. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
  • Комплектуется на 1980 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3020 мАч
  • На 1.05" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
  • Тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Huawei Y5p
  • Весит на 48 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A21s
vs
Huawei Y5p

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT TFT LCD
Размер 6.5 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.8% 73.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 88.4% 97.4%
ШИМ (PWM) 500 Гц 66 Гц
Время отклика 30.4 мс 36 мс
Контрастность 1500:1 3029:1
Максимальная яркость
Galaxy A21s
493 нит
Huawei Y5p +2%
505 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 146.5 мм
Ширина 75.3 мм 70.94 мм
Толщина 8.9 мм 8.35 мм
Вес 192 грамма 144 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Полуночный черный, Мерцающий синий, Мятный зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A21s +12%
82.8%
Huawei Y5p
73.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А21с и Хуавей Y5p в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 MediaTek Helio P22
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP6 PowerVR GE8320
Частота GPU 820 МГц 650 МГц
FLOPS ~26 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A21s +33%
192
Huawei Y5p
144
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A21s +34%
1129
Huawei Y5p
841
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A21s +18%
109472
Huawei Y5p
92554

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI One UI 2,0 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 12 ГБ 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A21s
18:02 ч.
Huawei Y5p
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A21s
17:29 ч.
Huawei Y5p
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A21s
39:38 ч.
Huawei Y5p
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A21s vs Huawei Y5p
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 6
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A21s
80.3 дБ
Huawei Y5p +4%
83.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2020 года Май 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A21s более удачной покупкой.

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