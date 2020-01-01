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Samsung Galaxy A21s против Meizu Note 9

Самсунг Галакси А21с
Samsung Galaxy A21s
VS
Мейзу Ноте 9
Meizu Note 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2020 года Samsung Galaxy A21s с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.2-дюймового Meizu Note 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 675 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (495 против 454 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Более энергоэффективный CPU
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Meizu Note 9
  • Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 49% выше плотность пикселей (402 vs 270 PPI)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (481 и 191 баллов)
  • Весит на 22.3 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A21s и Meizu Note 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.7:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.8% 85.35%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A21s +9%
495 нит
Note 9
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.6 мм 153.1 мм
Ширина 75.3 мм 74.4 мм
Толщина 8.9 мм 8.6 мм
Вес 192 грамма 169.7 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A21s
82.8%
Note 9 +3%
85.35%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А21с и Мейзу Ноте 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Qualcomm Snapdragon 675
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55) 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G52 Adreno 612
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A21s
191
Note 9 +152%
481
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A21s +20%
1115
Note 9
930
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A21s
110228
Note 9 +83%
202194

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI One UI 2,0 Flyme 7.2
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да, mCharge (50% за 38 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A21s
18:02 ч.
Note 9
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A21s
17:29 ч.
Note 9
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A21s
39:38 ч.
Note 9
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A21s vs Meizu Note 9
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 2 (48 МП + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 5180 x 3880
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 13 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Май 2020 года Март 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, батарея, камера, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy A21s, а если производительность и корпус – то Meizu Note 9.

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