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Samsung Galaxy A21s против Motorola Moto G30

Самсунг Галакси А21с
VS
Моторола Мото G30
Samsung Galaxy A21s
Motorola Moto G30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2020 года Samsung Galaxy A21s с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.5-дюймового Motorola Moto G30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Motorola Moto G30
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 10% лучшая автономность (131 vs 119 часов)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • На 61% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 307 и 191 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A21s
vs
Moto G30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.8% 83.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 88.4% 93.1%
ШИМ (PWM) 500 Гц 176 Гц
Время отклика 30.4 мс 57 мс
Контрастность 1500:1 835:1
Максимальная яркость
Galaxy A21s +7%
501 нит
Moto G30
469 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 165.2 мм
Ширина 75.3 мм 75.7 мм
Толщина 8.9 мм 9.1 мм
Вес 192 грамма 200 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A21s
82.8%
Moto G30
83.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А21с и Моторола Мото G30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 8 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 Adreno 610
Частота GPU 820 МГц 600 МГц
FLOPS ~26 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A21s
191
Moto G30 +61%
307
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A21s
1120
Moto G30 +14%
1279
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A21s
125656
Moto G30 +39%
174561

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.0 -
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (32% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:28 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A21s +12%
18:02 ч.
Moto G30
16:05 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A21s +7%
17:29 ч.
Moto G30
16:09 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A21s
39:38 ч.
Moto G30 +18%
46:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A21s vs Motorola Moto G30
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4520 x 3060
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 13 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A21s
79.5 дБ
Moto G30 +3%
82.2 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Май 2020 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G30 более удачной покупкой.

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