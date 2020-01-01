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Samsung Galaxy A21s против Nokia 7.2

Самсунг Галакси А21с
Samsung Galaxy A21s
VS
Нокиа 7.2
Nokia 7.2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2020 года Samsung Galaxy A21s с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.3-дюймового Nokia 7.2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
  • На 72% лучшая автономность (119 vs 69 часов)
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3500 мАч
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более энергоэффективный CPU
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Nokia 7.2
  • Показывает на 59% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 48% выше плотность пикселей (400 vs 270 PPI)
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (588 против 495 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • На 75% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (335 и 191 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A21s и Nokia 7.2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.8% 82.4%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A21s
495 нит
Nokia 7.2 +19%
588 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.6 мм 159.8 мм
Ширина 75.3 мм 75.1 мм
Толщина 8.9 мм 8.2 мм
Вес 192 грамма 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Графитовый, Серебряный, Бирюзовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A21s
82.8%
Nokia 7.2
82.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А21с и Нокиа 7.2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Qualcomm Snapdragon 660
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G52 Adreno 512
Частота GPU - 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A21s
191
Nokia 7.2 +75%
335
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A21s
1115
Nokia 7.2 +31%
1456
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A21s
110228
Nokia 7.2 +59%
174777

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2,0 Android One
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A21s +68%
18:02 ч.
Nokia 7.2
10:72 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A21s +84%
17:29 ч.
Nokia 7.2
9:41 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A21s +38%
39:38 ч.
Nokia 7.2
28:64 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A21s vs Nokia 7.2
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Nokia 7.2 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 5184 x 3880
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон 1.6 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 13 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A21s
н/д
Nokia 7.2
67.3 дБ
Музыка
Galaxy A21s
н/д
Nokia 7.2
72.4 дБ
Звонок
Galaxy A21s
н/д
Nokia 7.2
85.7 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Май 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг 0.989 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг 1.444 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, батарея, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A21s, а если дисплей и производительность – то Nokia 7.2.

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