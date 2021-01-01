Samsung Galaxy A21s против Oppo A12
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2020 года Samsung Galaxy A21s с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.22-дюймового Oppo A12, который имеет процессор MediaTek Helio P35. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
- Комплектуется на 770 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4230 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Лучше лежит в руке - корпус на 679.7 мм уже
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
- На 9% выше максимальная яркость экрана (494 против 452 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo A12
- Весит на 27 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
58
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
29
28
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
63
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
48
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
66
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
50
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.22 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82.8%
|82%
|Цветовой охват sRGB
|88.4%
|-
|ШИМ (PWM)
|500 Гц
|-
|Время отклика
|30.4 мс
|-
|Контрастность
|1500:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|1559 мм
|Ширина
|75.3 мм
|755 мм
|Толщина
|8.9 мм
|83 мм
|Вес
|192 грамма
|165 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 850
|MediaTek Helio P35
|Макс. частота
|2000 МГц
|2350 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (8)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
|- 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|8 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP6
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|820 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~26 Гфлопс
|~44.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A21s +6%
190
179
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A21s +10%
1120
1022
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A21s +1%
110212
109352
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 9
|Оболочка UI
|One UI 2,0
|ColorOS 6,1
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4230 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 60 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|2:40 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
18:02 ч.
Время просмотра видео
17:29 ч.
Время разговора (3G)
39:38 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4160 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|13
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.23 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.38 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель MicroUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A21s более удачной покупкой.
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