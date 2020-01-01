Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A21s vs Oppo A53 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A21s против Oppo A53

Самсунг Галакси А21с
Samsung Galaxy A21s
VS
Оппо А53
Oppo A53

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2020 года Samsung Galaxy A21s с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.5-дюймового Oppo A53, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (495 против 454 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более энергоэффективный CPU
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo A53
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (253 и 191 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A21s и Oppo A53

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.8% 82.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A21s +9%
495 нит
Oppo A53
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.6 мм 163.9 мм
Ширина 75.3 мм 75.1 мм
Толщина 8.9 мм 8.4 мм
Вес 192 грамма 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A21s
82.8%
Oppo A53
82.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А21с и Оппо А53 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Qualcomm Snapdragon 460
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 240), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 240)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G52 Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A21s
191
Oppo A53 +32%
253
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A21s
1115
Oppo A53 +13%
1258
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A21s
110228
Oppo A53 +33%
146447

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI One UI 2,0 ColorOS 7.2
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (50% за 50 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A21s
18:02 ч.
Oppo A53
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A21s
17:29 ч.
Oppo A53
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A21s
39:38 ч.
Oppo A53
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A21s vs Oppo A53
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 3 (16 МП + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4616 x 3464
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 13 13

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2020 года Август 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy A21s, а если дисплей и производительность – то Oppo A53.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях