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Samsung Galaxy A21s против Oppo Realme 5

Самсунг Галакси А21с
Samsung Galaxy A21s
VS
Оппо Реалми 5
Oppo Realme 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2020 года Samsung Galaxy A21s с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.5-дюймового Oppo Realme 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более энергоэффективный CPU
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo Realme 5
  • Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 21% лучшая автономность (144 vs 119 часов)
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 64% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (314 и 191 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A21s и Oppo Realme 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.8% 82.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A21s +1%
495 нит
Realme 5
492 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.6 мм 164.4 мм
Ширина 75.3 мм 75.6 мм
Толщина 8.9 мм 9.3 мм
Вес 192 грамма 198 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Синий кристалл, Фиолетовый кристалл
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A21s
82.8%
Realme 5
82.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А21с и Оппо Реалми 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G52 Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A21s
191
Realme 5 +64%
314
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A21s
1115
Realme 5 +15%
1280
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A21s
110228
Realme 5 +48%
162827

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2,0 ColorOS 7
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A21s
18:02 ч.
Realme 5 +17%
21:11 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A21s
17:29 ч.
Realme 5 +16%
20:02 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A21s
39:38 ч.
Realme 5 +20%
47:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A21s vs Oppo Realme 5
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 4 (12 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC2375 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02A1B (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4208 x 3120
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 13 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A21s
н/д
Realme 5
66 дБ
Музыка
Galaxy A21s
н/д
Realme 5
73 дБ
Звонок
Galaxy A21s
н/д
Realme 5
89 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Май 2020 года Август 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Телефон
- Адаптер питания (10Вт)
- Кабель microUSB
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка на экран
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A21s, а если производительность – то Oppo Realme 5.

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