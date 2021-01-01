Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2020 года Samsung Galaxy A21s с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.4-дюймового Oppo Realme 8 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.