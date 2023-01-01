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Samsung Galaxy A21s против A14 5G

47 из 100
Samsung Galaxy A21s
VS
59 из 100
Samsung Galaxy A14 5G
Samsung Galaxy A21s
Samsung Galaxy A14 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2020 года Samsung Galaxy A21s с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A14 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 33 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Samsung Galaxy A14 5G
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 48% выше плотность пикселей (399 vs 270 PPI)
  • На 7% лучшая автономность (37:25 vs 35:07 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 2 года и 9 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A21s
vs
Galaxy A14 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT PLS TFT
Размер 6.5 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 540 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.8% 80.4%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 88.4% -
ШИМ (PWM) 500 Гц -
Время отклика 30.4 мс -
Контрастность 1500:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A21s
486 нит
Galaxy A14 5G +6%
515 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 167.7 мм
Ширина 75.3 мм 78 мм
Толщина 8.9 мм 9.1 мм
Вес 192 грамма 204 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Черный, Серебристый, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A21s +3%
82.8%
Galaxy A14 5G
80.4%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A21s и Samsung Galaxy A14 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 Mali-G57 MC2
Частота GPU 820 МГц 950 МГц
FLOPS ~126 Гфлопс ~420 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A21s
189
Galaxy A14 5G +179%
527
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A21s
1106
Galaxy A14 5G +55%
1718
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A21s
151994
Galaxy A14 5G +128%
346231
CPU 44624 99293
GPU 25424 82933
Memory 39130 77937
UX 42938 88634
Total score 151994 346231
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A21s
424
Galaxy A14 5G +182%
1195
Пиковая температура корпуса 43.2 °C 37.5 °C
Stability 98% 99%
Graphics test 2 FPS 7 FPS
Graphics score 424 1195
PCMark 3.0
Galaxy A21s
5466
Galaxy A14 5G +46%
7955
Web score 4684 6234
Video editing 5131 5425
Photo editing 9324 13488
Data manipulation 4013 7097
Writing score 5248 8913
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 12) Android 13
Оболочка UI One UI 4.1 One UI Core 5.0
Размер системы из коробки 12 ГБ 18.8 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:22 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:34 ч. 14:26 ч.
Просмотр видео 14:21 ч. 13:58 ч.
Игры 05:26 ч. 06:53 ч.
Режим ожидания 120 ч. 122 ч.
Общая автономность
Galaxy A21s
35:07 ч.
Galaxy A14 5G +7%
37:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A21s vs Samsung Galaxy A14 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8160 x 6120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 13 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A21s
79.5 дБ
Galaxy A14 5G +14%
90.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2020 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг 0.56 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг 1.28 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A14 5G более удачной покупкой.

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