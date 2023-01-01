Samsung Galaxy A21s против A14 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2020 года Samsung Galaxy A21s с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A14 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 33 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Samsung Galaxy A14 5G
- Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 48% выше плотность пикселей (399 vs 270 PPI)
- На 7% лучшая автономность (37:25 vs 35:07 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 2 года и 9 месяцев новее
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
42
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
54
Производительность
Быстродействие приложений и системы
20
Игры
Возможности в 3D-гейминге
14
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
70
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|PLS TFT
|Размер
|6.5 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|399 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|540 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.8%
|80.4%
|Цветовой охват sRGB
|88.4%
|-
|ШИМ (PWM)
|500 Гц
|-
|Время отклика
|30.4 мс
|-
|Контрастность
|1500:1
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|167.7 мм
|Ширина
|75.3 мм
|78 мм
|Толщина
|8.9 мм
|9.1 мм
|Вес
|192 грамма
|204 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Черный, Серебристый, Зеленый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 850
|MediaTek Dimensity 700
|Макс. частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP1
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|820 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~126 Гфлопс
|~420 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
189
Galaxy A14 5G +179%
527
Geekbench 5 (многоядерный)
1106
Galaxy A14 5G +55%
1718
|CPU
|44624
|99293
|GPU
|25424
|82933
|Memory
|39130
|77937
|UX
|42938
|88634
|Total score
|151994
|346231
|Пиковая температура корпуса
|43.2 °C
|37.5 °C
|Stability
|98%
|99%
|Graphics test
|2 FPS
|7 FPS
|Graphics score
|424
|1195
|Web score
|4684
|6234
|Video editing
|5131
|5425
|Photo editing
|9324
|13488
|Data manipulation
|4013
|7097
|Writing score
|5248
|8913
Память
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 12)
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 4.1
|One UI Core 5.0
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|18.8 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 60 минут)
|Да (30% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|2:22 ч.
|Веб-серфинг
|12:34 ч.
|14:26 ч.
|Просмотр видео
|14:21 ч.
|13:58 ч.
|Игры
|05:26 ч.
|06:53 ч.
|Режим ожидания
|120 ч.
|122 ч.
Рейтинг смартфонов по автономности (#125 и #66)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8160 x 6120
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|13
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Январь 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.23 Вт/кг
|0.56 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.38 Вт/кг
|1.28 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|-
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A14 5G более удачной покупкой.
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