Samsung Galaxy A22 5G против Oppo Realme 8 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 июня 2021 года Samsung Galaxy A22 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.5-дюймового Oppo Realme 8 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A22 5G
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Oppo Realme 8 5G
- На 48% выше максимальная яркость экрана (566 против 383 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Весит на 18 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
76
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
61
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
69
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|TFT LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.3%
|83.9%
|Цветовой охват sRGB
|95.7%
|98.3%
|ШИМ (PWM)
|147 Гц
|-
|Время отклика
|28 мс
|26.5 мс
|Контрастность
|1596:1
|823:1
Дизайн и корпус
|Высота
|167.2 мм
|162.5 мм
|Ширина
|76.4 мм
|74.8 мм
|Толщина
|9 мм
|8.5 мм
|Вес
|203 грамма
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Белый, Зеленый, Фиолетовый
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 700 5G
|MediaTek Dimensity 700 5G
|Макс. частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|955 МГц
|955 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
|~243 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|-
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
549
562
Geekbench 5 (многоядерный)
1700
Realme 8 5G +4%
1772
AnTuTu Benchmark 8
247876
Realme 8 5G +21%
299416
Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark (#119 и #85)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI Core 3.1
|Realme UI 2.0
|Размер системы из коробки
|18 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (23% за 30 минут)
|Да (50% за 50 минут)
|Время полной зарядки
|2:29 ч.
|2:20 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:16 ч.
Realme 8 5G +6%
17:14 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A22 5G +27%
15:49 ч.
12:20 ч.
Время разговора (3G)
29;00 ч.
29:54 ч.
Рейтинг автономной работы смартфонов (#85 и #106)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|-
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy A22 5G от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.1
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2021 года
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 15 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте Oppo Realme 8 5G, а если программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy A22 5G.
Опрос
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4