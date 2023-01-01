Samsung Galaxy A22 5G против A14 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 июня 2021 года Samsung Galaxy A22 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A14 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A22 5G
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Samsung Galaxy A14 5G
- На 38% выше максимальная яркость экрана (515 против 374 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
- Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|TFT LCD
|PLS TFT
|Размер
|6.6 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|399 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|380 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.3%
|80.4%
|Цветовой охват sRGB
|95.7%
|-
|ШИМ (PWM)
|147 Гц
|-
|Время отклика
|28 мс
|-
|Контрастность
|1596:1
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|167.2 мм
|167.7 мм
|Ширина
|76.4 мм
|78 мм
|Толщина
|9 мм
|9.1 мм
|Вес
|203 грамма
|204 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Серий, Зеленый, Фиолетовый
|Черный, Серебристый, Зеленый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 700 5G
|MediaTek Dimensity 700
|Макс. частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|2 МБ
|2 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~420 Гфлопс
|~420 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A22 5G +6%
560
527
Geekbench 5 (многоядерный)
1716
1718
|CPU
|102622
|99293
|GPU
|49222
|82933
|Memory
|50439
|77937
|UX
|81819
|88634
|Total score
|283461
|346231
|Пиковая температура корпуса
|43.7 °C
|37.5 °C
|Stability
|98%
|99%
|Graphics test
|6 FPS
|7 FPS
|Graphics score
|1104
|1195
|Web score
|5195
|6234
|Video editing
|5417
|5425
|Photo editing
|11065
|13488
|Data manipulation
|7580
|7097
|Writing score
|8561
|8913
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI Core 5.0
|One UI Core 5.0
|Размер системы из коробки
|18 ГБ
|18.8 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (23% за 30 минут)
|Да (30% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:29 ч.
|2:22 ч.
|Веб-серфинг
|13:41 ч.
|14:26 ч.
|Просмотр видео
|14:22 ч.
|13:58 ч.
|Игры
|05:45 ч.
|06:53 ч.
|Режим ожидания
|126 ч.
|122 ч.
Рейтинг времени автономной работы (#74 и #66)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8160 x 6120
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|115°
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|-
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy A22 5G от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4128 x 3096
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2021 года
|Январь 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.73 Вт/кг
|0.56 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.23 Вт/кг
|1.28 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 15 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy A14 5G. У него лучшие дисплей, камера, производительность, игры, корпус и звук.
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