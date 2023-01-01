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Samsung Galaxy A22 против Apple iPhone 14 Pro

Самсунг Галакси А22
VS
Эпл Айфон 14 Про
Samsung Galaxy A22
Apple iPhone 14 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 июня 2021 года Samsung Galaxy A22 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A22
  • Комплектуется на 1800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3200 мАч
  • На 9% лучшая автономность (39:25 vs 36:11 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 20 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 4.2 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 199% выше максимальная яркость экрана (1776 против 594 нит)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 68% выше плотность пикселей (460 vs 274 PPI)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A16 Bionic

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A22
vs
iPhone 14 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1179 x 2556 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 274 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 390 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1600 нит
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 87%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 140.9% 99.8%
ШИМ (PWM) 127 Гц 240 Гц
Время отклика 6 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A22
594 нит
iPhone 14 Pro +199%
1776 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.3 мм 147.5 мм
Ширина 73.6 мм 71.5 мм
Толщина 8.4 мм 7.85 мм
Вес 186 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Мятный Графитовый, Серебристый, Фиолетовый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A22
84.3%
iPhone 14 Pro +3%
87%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А22 и Эпл Айфон 14 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 Apple A16 Bionic
Макс. частота 2000 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Размер транзистора 12 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G52 MP2 Apple GPU
Частота GPU 1000 МГц -
FLOPS ~54.6 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A22
376
iPhone 14 Pro +391%
1847
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A22
1369
iPhone 14 Pro +288%
5313
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A22
222094
iPhone 14 Pro +321%
934717
CPU 68025 253169
GPU 46024 394023
Memory 41055 149281
UX 67687 145972
Total score 222094 934717
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A22
682
iPhone 14 Pro +1348%
9874
Пиковая температура корпуса 47.5 °C 41.2 °C
Stability 98% 79%
Graphics test 4 FPS 59 FPS
Graphics score 682 9874
PCMark 3.0
Web score 5372 -
Video editing 5729 -
Photo editing 10793 -
Data manipulation 6723 -
Writing score 6143 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) iOS 16 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI One UI Core 5.0 -
Размер системы из коробки 18.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (23% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:41 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:47 ч. 12:35 ч.
Просмотр видео 15:49 ч. 15:45 ч.
Игры 05:52 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 130 ч. 120 ч.
Общая автономность
Galaxy A22 +9%
39:25 ч.
iPhone 14 Pro
36:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A22 vs Apple iPhone 14 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Да
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A22
80.1 дБ
iPhone 14 Pro +12%
89.5 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Июнь 2021 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.52 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro более удачной покупкой.

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