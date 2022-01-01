Samsung Galaxy A22 против Huawei Honor 50
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 июня 2021 года Samsung Galaxy A22 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.57-дюймового Huawei Honor 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A22
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
- На 15% лучшая автономность (39:38 vs 34:31 часов)
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 50
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 43% выше плотность пикселей (392 vs 274 PPI)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 778G 5G
- Возможность записи 4K-видео
- На 25% выше максимальная яркость экрана (742 против 595 нит)
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Тонкие рамки – на 5.4% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
31
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
71
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
62
73
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.4 дюймов
|6.57 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|274 точек на дюйм
|392 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.3%
|89.7%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|140.9%
|100%
|ШИМ (PWM)
|127 Гц
|120 Гц
|Время отклика
|6 мс
|2.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|159.3 мм
|160 мм
|Ширина
|73.6 мм
|73.8 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.8 мм
|Вес
|186 граммов
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Мятный
|Белый, Черный, Красный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G80
|Qualcomm Snapdragon 778G 5G
|Макс. частота
|2000 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|12 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Adreno 642L
|Частота GPU
|1000 МГц
|490 МГц
|FLOPS
|~54.6 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
376
Honor 50 +107%
780
Geekbench 5 (многоядерный)
1364
Honor 50 +117%
2959
|CPU
|66889
|160022
|GPU
|52799
|156981
|Memory
|42837
|78639
|UX
|68466
|116871
|Total score
|230127
|511649
|Stability
|98%
|99%
|Graphics test
|4 FPS
|15 FPS
|Graphics score
|683
|2505
|PCMark 3.0 score
|6750
|11962
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI Core 4.1
|Magic UI 4.2
|Размер системы из коробки
|18.1 ГБ
|21 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (23% за 30 минут)
|Да (61% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|0:54 ч.
|Веб-серфинг
|14:56 ч.
|11:48 ч.
|Просмотр видео
|15:49 ч.
|15:11 ч.
|Игры
|06:03 ч.
|05:34 ч.
|Режим ожидания
|130 ч.
|116 ч.
Рейтинг автономной работы смартфонов (#17 и #83)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|12032 x 9024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3.14"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2021 года
|Июнь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.52 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.59 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 50 более удачной покупкой.
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