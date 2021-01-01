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Samsung Galaxy A22 против Huawei P40 Lite E

Самсунг Галакси А22
VS
Хуавей П40 Лайт Е
Samsung Galaxy A22
Huawei P40 Lite E

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 июня 2021 года Samsung Galaxy A22 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.39-дюймового Huawei P40 Lite E, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A22
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei P40 Lite E
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 325 и 289 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A22
vs
P40 Lite E

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 274 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 82.4%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 140.9% -
ШИМ (PWM) 127 Гц -
Время отклика 6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A22
349 нит
P40 Lite E
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.3 мм 159.8 мм
Ширина 73.6 мм 76.1 мм
Толщина 8.4 мм 8.1 мм
Вес 186 граммов 176 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый Черный, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A22 +2%
84.3%
P40 Lite E
82.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А22 и Хуавей П40 Лайт Е в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G51
Частота GPU 950 МГц 650 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A22
289
P40 Lite E +12%
325
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A22
1248
P40 Lite E +6%
1319
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A22
н/д
P40 Lite E
138007
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A22
н/д
P40 Lite E
154731
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0
Оболочка UI One UI Core 3.1 EMUI 9

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Нет
Время полной зарядки - 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A22 vs Huawei P40 Lite E
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A22
80.1 дБ
P40 Lite E
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2021 года Март 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.52 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A22 более удачной покупкой.

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