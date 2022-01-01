Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A22 vs Nord N200 5G – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A22 против OnePlus Nord N200 5G

Самсунг Галакси А22
VS
Ванплас Норд N200 5G
Samsung Galaxy A22
OnePlus Nord N200 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 июня 2021 года Samsung Galaxy A22 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.49-дюймового OnePlus Nord N200 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A22
  • Стабилизация изображения
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (595 против 546 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Super AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
Причины выбрать OnePlus Nord N200 5G
  • На 48% выше плотность пикселей (406 vs 274 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 508 и 376 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A22
vs
Nord N200 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED LTPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.49 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 274 точек на дюйм 406 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 83.2%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 140.9% -
ШИМ (PWM) 127 Гц -
Время отклика 6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A22 +9%
595 нит
Nord N200 5G
546 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.3 мм 163.1 мм
Ширина 73.6 мм 74.9 мм
Толщина 8.4 мм 8.3 мм
Вес 186 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Мятный Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A22 +1%
84.3%
Nord N200 5G
83.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А22 и Ванплас Норд N200 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 Qualcomm Snapdragon 480
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Adreno 619
Частота GPU 1000 МГц 825 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~468 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A22
376
Nord N200 5G +35%
508
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A22
1364
Nord N200 5G +17%
1598
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A22
230127
Nord N200 5G +23%
283095
CPU 66889 95405
GPU 52799 65526
Memory 42837 49913
UX 68466 73615
Total score 230127 283095
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A22
683
Nord N200 5G +42%
970
Stability 98% -
Graphics test 4 FPS 5 FPS
Graphics score 683 970
PCMark 3.0 score 6750 7082
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI One UI Core 4.1 OxygenOS 11
Размер системы из коробки 18.1 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (23% за 30 минут) Да (50% за 53 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 2:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:56 ч. -
Просмотр видео 15:49 ч. -
Игры 06:03 ч. -
Режим ожидания 130 ч. -
Общая автономность
Galaxy A22
39:38 ч.
Nord N200 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A22 vs OnePlus Nord N200 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.1
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 13
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A22
80.1 дБ
Nord N200 5G
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.52 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и звук - выбирайте OnePlus Nord N200 5G, а если камера – то Samsung Galaxy A22.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A22 или Redmi Note 11
2. Galaxy A22 или Galaxy A32 5G
3. Galaxy A22 или Redmi Note 10S
4. Galaxy A22 или Galaxy A13 5G
5. Galaxy A22 или Galaxy A22s 5G
6. Nord N200 5G или Galaxy A12
7. Nord N200 5G или Galaxy A32 5G
8. Nord N200 5G или Moto G Power (2021)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры