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Samsung Galaxy A22 против Oppo Realme C25s

Самсунг Галакси А22
VS
Оппо Реалми C25s
Samsung Galaxy A22
Oppo Realme C25s

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 3 июня 2021 года Samsung Galaxy A22 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.5-дюймового Oppo Realme C25s, который имеет процессор MediaTek Helio G85. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A22
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Стабилизация изображения
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (600 против 484 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 23 грамма меньше
Причины выбрать Oppo Realme C25s
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A22
vs
Realme C25s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 274 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 81.7%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 140.9% -
ШИМ (PWM) 127 Гц -
Время отклика 6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A22 +24%
600 нит
Realme C25s
484 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.3 мм 164.5 мм
Ширина 73.6 мм 75.9 мм
Толщина 8.4 мм 9.6 мм
Вес 186 граммов 209 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Мятный Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A22 +3%
84.3%
Realme C25s
81.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А22 и Оппо Реалми C25s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~59 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A22
379
Realme C25s +4%
393
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A22
1373
Realme C25s +1%
1380
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A22 +4%
231167
Realme C25s
223139
CPU 66889 71210
GPU 52799 39410
Memory 42837 47486
UX 68466 63490
Total score 231167 223139
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A22
683
Realme C25s +4%
707
Stability 98% 97%
Graphics test 4 FPS 4 FPS
Graphics score 683 707
PCMark 3.0 score 6750 8830
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI Core 3.1 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 18.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (23% за 30 минут) Да (43% за 70 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 3:10 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:56 ч. -
Просмотр видео 15:49 ч. -
Игры 06:03 ч. -
Режим ожидания 130 ч. -
Общая автономность
Galaxy A22
39:38 ч.
Realme C25s
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A22 vs Oppo Realme C25s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A22
80.1 дБ
Realme C25s
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2021 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.52 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A22 более удачной покупкой.

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