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Samsung Galaxy A22 против Oppo Realme Q3s

Самсунг Галакси А22
VS
Оппо Реалми Q3s
Samsung Galaxy A22
Oppo Realme Q3s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 июня 2021 года Samsung Galaxy A22 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.6-дюймового Oppo Realme Q3s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A22
  • Стабилизация изображения
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Oppo Realme Q3s
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • На 46% выше плотность пикселей (401 vs 274 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 778G
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 770 и 376 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A22
vs
Realme Q3s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 274 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 83.7%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 140.9% -
ШИМ (PWM) 127 Гц -
Время отклика 6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A22
595 нит
Realme Q3s
594 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.3 мм 164.4 мм
Ширина 73.6 мм 75.8 мм
Толщина 8.4 мм 8.8 мм
Вес 186 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Мятный Синий, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A22 +1%
84.3%
Realme Q3s
83.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А22 и Оппо Реалми Q3s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Adreno 642L
Частота GPU 1000 МГц 490 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A22
376
Realme Q3s +105%
770
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A22
1364
Realme Q3s +105%
2793
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A22
230127
Realme Q3s +132%
534536
CPU 66889 158995
GPU 52799 156019
Memory 42837 86360
UX 68466 135182
Total score 230127 534536
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A22
683
Realme Q3s +260%
2457
Stability 98% 99%
Graphics test 4 FPS 14 FPS
Graphics score 683 2457
PCMark 3.0 score 6750 12508
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI Core 4.1 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 18.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (23% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:02 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:56 ч. -
Просмотр видео 15:49 ч. -
Игры 06:03 ч. -
Режим ожидания 130 ч. -
Общая автономность
Galaxy A22
39:38 ч.
Realme Q3s
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A22 vs Oppo Realme Q3s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.1
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A22
80.1 дБ
Realme Q3s
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.52 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme Q3s более удачной покупкой.

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