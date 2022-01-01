Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A22 vs Galaxy A04s – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A22 против Galaxy A04s

Самсунг Галакси А22
VS
Самсунг Галакси А04s
Samsung Galaxy A22
Samsung Galaxy A04s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 июня 2021 года Samsung Galaxy A22 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A04s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A22
  • Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 53% выше максимальная яркость экрана (592 против 388 нит)
  • На 14% лучшая автономность (39:38 vs 34:44 часов)
  • Стабилизация изображения
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 376 и 182 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A04s
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A22
vs
Galaxy A04s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 274 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 390 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 80.7%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 140.9% 95.1%
ШИМ (PWM) 127 Гц Не обнаружено
Время отклика 6 мс 20 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1291:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A22 +53%
592 нит
Galaxy A04s
388 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.3 мм 164.7 мм
Ширина 73.6 мм 76.7 мм
Толщина 8.4 мм 9.1 мм
Вес 186 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Мятный Черный, Зеленый, Белый, Медный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A22 +4%
84.3%
Galaxy A04s
80.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А22 и Самсунг Галакси А04s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 Samsung Exynos 850
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G52 MP1
Частота GPU 1000 МГц 820 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~126 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A22 +107%
376
Galaxy A04s
182
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A22 +25%
1368
Galaxy A04s
1097
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A22 +48%
220847
Galaxy A04s
149371
CPU 68025 43206
GPU 46024 25138
Memory 41055 38540
UX 67687 42933
Total score 220847 149371
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A22 +36%
683
Galaxy A04s
502
Stability 98% -
Graphics test 4 FPS 3 FPS
Graphics score 683 502
PCMark 3.0 score 6709 5734
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI One UI Core 4.1 One UI Core 4.1
Размер системы из коробки 18.1 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (23% за 30 минут) Да (28% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 2:14 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:56 ч. 12:34 ч.
Просмотр видео 15:49 ч. 13:10 ч.
Игры 06:03 ч. 06:35 ч.
Режим ожидания 130 ч. 120 ч.
Общая автономность
Galaxy A22 +14%
39:38 ч.
Galaxy A04s
34:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A22 vs Samsung Galaxy A04s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A22 +2%
80.1 дБ
Galaxy A04s
78.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2021 года Август 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.52 Вт/кг 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг 1.23 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев		 - Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy A22. У него лучшие дисплей, производительность и камера.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
3 (60%)
2 (40%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A71 или Samsung Galaxy A22
2. Samsung Galaxy A32 или Samsung Galaxy A22
3. Samsung Galaxy A03 или Samsung Galaxy A22
4. Samsung Galaxy A23 или Samsung Galaxy A22
5. Samsung Galaxy A22s 5G или Samsung Galaxy A22
6. Samsung Galaxy A12 или Samsung Galaxy A04s
7. Samsung Galaxy A03 или Samsung Galaxy A04s
8. Xiaomi Redmi 10 2022 или Samsung Galaxy A04s
9. Samsung Galaxy A04e или Samsung Galaxy A04s

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры