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Samsung Galaxy A22 против Galaxy A13

Самсунг Галакси А22
VS
Самсунг Галакси А13
Samsung Galaxy A22
Samsung Galaxy A13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 июня 2021 года Samsung Galaxy A22 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A13, который имеет процессор MediaTek Helio P95 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A22
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
  • На 46% выше плотность пикселей (400 vs 274 PPI)
  • Более новая ОС: Android 12 против 11

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A22
vs
Galaxy A13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.4 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 274 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 83.2%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 140.9% -
ШИМ (PWM) 127 Гц -
Время отклика 6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A22
602 нит
Galaxy A13
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.3 мм 165.1 мм
Ширина 73.6 мм 76.4 мм
Толщина 8.4 мм 8.8 мм
Вес 186 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Мятный Черный, Синий, Персиковый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A22 +1%
84.3%
Galaxy A13
83.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А22 и Самсунг Галакси А13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 MediaTek Helio P95
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 PowerVR GM9446
Частота GPU 1000 МГц 970 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A22
1385
Galaxy A13
н/д
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A22
233084
Galaxy A13
н/д
CPU 66889 -
GPU 52799 -
Memory 42837 -
UX 68466 -
Total score 233084 -
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 4 FPS -
Graphics score 683 -
PCMark 3.0 score 6750 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI One UI Core 3.1 One UI 4.1
Размер системы из коробки 18.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (23% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 2:20 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A22
17:18 ч.
Galaxy A13
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A22
18:15 ч.
Galaxy A13
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A22
31:40 ч.
Galaxy A13
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A22 vs Samsung Galaxy A13
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да -
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет -
LTE Cat* 7 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A22
80.1 дБ
Galaxy A13
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2021 года Март 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.52 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера и корпус - выбирайте Samsung Galaxy A22, а если коммуникации – то Samsung Galaxy A13.

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