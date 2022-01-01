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Samsung Galaxy A22s 5G против Galaxy A03

Самсунг Галакси А22s 5G
VS
Самсунг Галакси А03
Samsung Galaxy A22s 5G
Samsung Galaxy A03

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 ноября 2021 года Samsung Galaxy A22s 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A22s 5G
  • Показывает на 86% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 48% выше плотность пикселей (399 vs 270 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700 5G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • На 83% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 551 и 301 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A22s 5G
vs
Galaxy A03

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD PLS TFT
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 380 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.3% 81.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 45 мс
Контрастность - 1641:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A22s 5G
н/д
Galaxy A03
415 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 167.2 мм 164.2 мм
Ширина 76.4 мм 75.9 мм
Толщина 9 мм 9.1 мм
Вес 203 грамма 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Мятный, Серый, Белый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A22s 5G +1%
82.3%
Galaxy A03
81.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А22s 5G и Самсунг Галакси А03 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G Unisoc T606
Макс. частота 2200 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G57 MP1
Частота GPU 950 МГц 650 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A22s 5G +83%
551
Galaxy A03
301
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A22s 5G +67%
1726
Galaxy A03
1033
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A22s 5G +86%
278905
Galaxy A03
149981
CPU 94240 60739
GPU 58151 24375
Memory 51954 33135
UX 76504 32172
Total score 278905 149981
3DMark Wild Life Performance
Stability - 97%
Graphics test - 2 FPS
Graphics score - 403
PCMark 3.0 score - 6688
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI Core 4.1 One UI Core 4.1
Размер системы из коробки 18 ГБ 13.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (23% за 30 минут) Да (20% за 40 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 3:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A22s 5G vs Samsung Galaxy A03
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 115° -
Количество объективов 3 (48 МП + 5 МП + 2 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 4
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A22s 5G
н/д
Galaxy A03
81.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2021 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A22s 5G более удачной покупкой.

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