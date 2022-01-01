Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 ноября 2021 года Samsung Galaxy A22s 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03s, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.