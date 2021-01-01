Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 ноября 2021 года Samsung Galaxy A22s 5G с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A22, который имеет процессор MediaTek Helio G80 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.