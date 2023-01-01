Samsung Galaxy A23 5G против Apple iPhone XR
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2022 года Samsung Galaxy A23 5G с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 47 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A23 5G
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 2058 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2942 мАч
- Современный порт USB Type-C
- На 15% лучшая автономность (38:04 vs 33:01 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Смартфон на 3 года и 11 месяцев новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 23% выше плотность пикселей (400 vs 326 PPI)
- Поддерживает более мощную зарядку (25W vs 15W)
Причины выбрать Apple iPhone XR
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Показывает на 57% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
- На 26% выше максимальная яркость экрана (635 против 505 нит)
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- На 36% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1165 и 858 баллов
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
47
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
Производительность
Быстродействие приложений и системы
56
Игры
Возможности в 3D-гейминге
57
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|625 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.5%
|79%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|100%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|22 мс
|32.8 мс
|Контрастность
|1442:1
|1920:1
Дизайн и корпус
|Высота
|165.4 мм
|150.9 мм
|Ширина
|76.9 мм
|75.7 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.3 мм
|Вес
|197 граммов
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий, Желтый
|Белый, Черный, Синий, Красный, Оранжевый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Apple A12 Bionic
|Макс. частота
|2200 МГц
|2490 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|Размер транзистора
|6 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Apple A12 GPU
|GPU-ядер
|256
|256
|Частота GPU
|950 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~486.4 Гфлопс
|~576 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
858
iPhone XR +36%
1165
Geekbench 6 (многоядерный)
2082
iPhone XR +45%
3018
|CPU
|143456
|180501
|GPU
|82937
|203202
|Memory
|82102
|123963
|UX
|95088
|132209
|Total score
|403066
|633774
|Пиковая температура корпуса
|43.9 °C
|42.6 °C
|Stability
|99%
|69%
|Graphics test
|7 FPS
|31 FPS
|Graphics score
|1197
|5207
|Web score
|9116
|-
|Video editing
|4805
|-
|Photo editing
|20729
|-
|Data manipulation
|8517
|-
|Writing score
|13323
|-
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|iOS 12 (С обновлением до iOS 17)
|Оболочка UI
|One UI 5.0
|-
|Размер системы из коробки
|-
|11.1 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|2942 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (58% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:08 ч.
|1:43 ч.
|Веб-серфинг
|13:53 ч.
|11:16 ч.
|Просмотр видео
|14:37 ч.
|12:45 ч.
|Игры
|05:39 ч.
|05:07 ч.
|Режим ожидания
|134 ч.
|123 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore 5035 (CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|32 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
103
Качество видео
96
Итоговая оценка камеры
101
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2022 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.49 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.25 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A23 5G более удачной покупкой.
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