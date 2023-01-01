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Samsung Galaxy A23 5G против Motorola Moto G53

Самсунг Галакси А23 5G
VS
Моторола Мото G53
Samsung Galaxy A23 5G
Motorola Moto G53

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2022 года Samsung Galaxy A23 5G с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.5-дюймового Motorola Moto G53, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A23 5G
  • На 49% выше плотность пикселей (400 vs 269 PPI)
  • Стабилизация изображения
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 675 и 555 баллов
Причины выбрать Motorola Moto G53
  • Стерео динамики
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (594 против 507 нит)
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A23 5G
vs
Moto G53

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.5% 83.9%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 90.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика 22 мс 41 мс
Контрастность 1442:1 1468:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A23 5G
507 нит
Moto G53 +17%
594 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.4 мм 162.7 мм
Ширина 76.9 мм 74.66 мм
Толщина 8.4 мм 8.19 мм
Вес 197 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Персиковый, Синий Синий, Серебристый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A23 5G
82.5%
Moto G53 +2%
83.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А23 5G и Моторола Мото G53 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 480 Plus
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 6 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 619
Частота GPU 840 МГц 825 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A23 5G +22%
675
Moto G53
555
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A23 5G +21%
1928
Moto G53
1589
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A23 5G
303065
Moto G53 +4%
314633
CPU 93053 109866
GPU 70312 65748
Memory 54302 66109
UX 95521 75050
Total score 303065 314633
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A23 5G +22%
1197
Moto G53
982
Пиковая температура корпуса 43.9 °C 42.6 °C
Stability 99% 99%
Graphics test 7 FPS 5 FPS
Graphics score 1197 982
PCMark 3.0
Galaxy A23 5G +2%
9944
Moto G53
9742
Web score 8820 9068
Video editing 4768 4594
Photo editing 20576 21352
Data manipulation 8629 7730
Writing score 13240 12778
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.0 My UX
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да (22% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:08 ч. 2:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:53 ч. 13:23 ч.
Просмотр видео 14:37 ч. 14:34 ч.
Игры 05:40 ч. 05:32 ч.
Режим ожидания 134 ч. 130 ч.
Общая автономность
Galaxy A23 5G +2%
38:04 ч.
Moto G53
37:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A23 5G vs Motorola Moto G53
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8160 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore 5035 (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A23 5G +4%
85.9 дБ
Moto G53
82.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2022 года Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.49 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.25 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Tye-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение и камера - выбирайте Samsung Galaxy A23 5G, а если звук – то Motorola Moto G53.

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